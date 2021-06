Burkina Faso: Roch Kaboré appelle à la poursuite du dialogue politique

Le président Roch Kaboré a tenu un discours dimanche, pour rassurer son peuple dans un contexte sécuritaire criard. Il a lancé un appel à l’unité face aux ennemies du Burkina Faso, et a appelé à la poursuite du dialogue politique pour affiner le consensus politique sur toutes les questions d’intérêt national.

Dans son message à la nation, Roch Kaboré a dit comprendre les frustrations du peuple, en raison de la situation sécuritaire du pays. Cependant, il reste convaincu que le meilleur moyen d’en finir avec le mal, c’est de s’unir sans distinction contre les ennemis du pays. « Malgré un contexte sous-régional difficile, nous devons avoir foi en notre capacité à relever le défi de la lutte contre le terrorisme avec les autres pays en proie au même fléau », a déclaré Roch Kaboré. « L’occasion doit donc être saisie pour inviter individuellement et collectivement les Burkinabé, établis au Burkina Faso ou hors de nos frontières, à faire de la lutte contre le terrorisme une affaire de chacun et de tous », a-t-il ajouté.

Alors que l’opposition a annoncé son retrait du dialogue politique en cours et a appelé à de nouvelles manifestations, le président Roch Kaboré a, dans son adresse à la nation, appelé à la poursuite dudit dialogue. Il évoque dans ce sens, une preuve de « responsabilité » dans un contexte sécuritaire fragile. « Nous devons poursuivre le dialogue politique pour continuer à affiner notre consensus politique sur toutes les questions d’intérêt national, en particulier celles qui sont relatives à la sécurité. Il est temps que nous fassions preuve de responsabilité, face à la fragilité de la situation ».

Pour rappel, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, et Chef de file de l’opposition politique au Burkina Faso (CFOP-BF), avait déclaré qu’il n’y aurait pas « de dialogue politique sans le règlement des questions sécuritaires ». « Nous ne pouvons parler d’élections que s’il y a la paix et la sécurité », avait-il insisté.

Eddie Komboïgo avait également dénoncé « l’incapacité du gouvernement à trouver des solutions au peuple burkinabé et exigé la démission du Premier ministre et de son ministre de la Défense ».