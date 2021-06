Burkina Faso – Message à la nation: que dira Roch Kaboré aux hommes intègres?

Le président burkinabé, Roch Kaboré, va s’adresser à son peuple ce dimanche 27 juin 2021. Son message est très attendu par les populations qui gémissent sous le poids de covid et terrorisme.

Face aux appels pressants de son peuple frappé par la psychose et l’inquiétude grandissante, en raison de la situation sanitaire et sécuritaire du pays, le président Roch Kaboré a annoncé qu’il s’adressera à la nation ce dimanche 27 juin 2021 à 20 Heures, sur la télévision nationale. « Ce soir à 20h, je m’adresserai à mes compatriotes de l’intérieur et de l’extérieur », a annoncé le chef de l’Etat du Burkina Faso.

« Ces dernières semaines, la succession des événements dans notre pays a mis à l’ordre du jour des préoccupations majeures qui nous interpellent tous », ajoute Roch Kaboré sans pour autant révéler les grands axes de son message. Mais au regard de la situation actuelle du pays, il est certain que le message de Roch Kaboré sera axé sur le contexte sécuritaire du pays qui est la première préoccupation des populations. Mais quelle annonce fera-t-il pour rassurer et apaiser les populations inquiètes et frustrées? On s’interroge.

L’autre sujet sur lequel le président va devoir apporter une certaine précision serait la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Roch Kaboré pourrait également évoquer le retrait de l’opposition du dialogue politique et le processus de la réconciliation nationale en cours.