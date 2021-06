Burkina Faso: le président Roch Kaboré appelle à « surseoir » aux manifestations contre l’insécurité

Le président burkinabé, Roch Kaboré, a appelé, dimanche, les partis politiques et les organisations de la société civile à surseoir aux marches et meetings projetés contre l’insécurité, afin de ne pas faire le lit « de notre désunion, face à l’ennemi commun ».

Face aux attaques terroristes incessantes, le peuple burkinabé ne cache pas son incertitude. Craignant pour leur vie, beaucoup de citoyens ont manifesté notamment à Kaya, au centre-nord du pays, pour rappeler à l’Etat, son rôle régalien qui consiste à assurer la sécurité des populations. A cela, s’ajoutent des manifestations des partis politiques et organisations de la société civile. Face à toutes ces frustrations populaires et politiques, le chef de l’Etat, Roch Kaboré, s’est adressé dimanche à son peuple.

« Ces dernières semaines, la succession des évènements dans notre pays a mis à l’ordre du jour des préoccupations majeures qui interpellent tous les Burkinabé », a déclaré Roch Kaboré, qui dit comprendre « les réactions légitimes d’indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes, durement éprouvés par la gravité de ces évènements ». Pour le président Kaboré, il est plus que jamais nécessaire de s’unir face aux maux qui minent le Burkina Faso: « En ces moments difficiles où nous subissons ces revers, notre salut doit résider dans l’unité, la cohésion et l’engagement déterminé des filles et fils de notre pays à défendre la mère-patrie ».

« Dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d’ennemis », ajoute Roch Kaboré, qui a lancé un appel du cœur aux manifestants: « Je demande instamment à tous ceux qui s’organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés, afin de ne pas faire le lit de notre désunion, face à l’ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun« .

« Le doute sur notre capacité à vaincre l’ennemi n’est pas permis«, a affirmé le président Kaboré, souhaitant « renforcer la collaboration entre les populations, les Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils) pour une meilleure défense populaire de notre pays«.