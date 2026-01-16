Accueil En Brève Venezuela: premier avion ramenant des migrants expulsés des États-Unis arrive à Caracas après la capture de Maduro

Un avion transportant 231 migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis est arrivé vendredi à l’aéroport de Maiquetía, desservant Caracas, en provenance de l’Arizona, ont constaté sur place des journalistes de l’AFP. Il s’agit du premier vol de ce type depuis la capture, le 3 janvier, du président vénézuélien Nicolás Maduro et l’installation d’une présidence par intérim assurée par Delcy Rodríguez. L’expulsion de migrants par avion figurait parmi les priorités du président américain Donald Trump après son retour au pouvoir en janvier 2025, et ces opérations se sont poursuivies malgré le déploiement de forces américaines dans les Caraïbes à partir du mois d’août.