Venezuela : la présidente par intérim limoge Alex Saab, proche de Maduro

Delcy Rodríguez, présidente par intérim du Venezuela, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 le limogeage d’Alex Saab du gouvernement, présenté comme l’un des hommes de confiance du président déchu Nicolas Maduro. «Je remercie mon camarade Alex Saab pour son travail au service de la patrie; il assumera désormais de nouvelles responsabilités», a écrit la dirigeante sur Telegram. Arrêté en 2021 et détenu aux États‑Unis, Alex Saab était accusé d’avoir mis en place un système de détournement d’aide alimentaire au profit de Nicolas Maduro et de son gouvernement ; il avait été échangé en décembre 2023 contre dix Américains emprisonnés au Venezuela et nommé ministre de l’Industrie en décembre 2024.