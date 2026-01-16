Venezuela: Corina Machado accuse Delcy Rodriguez d’exécuter des «ordres»
Vendredi 16 janvier, l’opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado a affirmé que la présidente par intérim Delcy Rodríguez exécutait « des ordres » des États-Unis. Lors d’une conférence de presse à Washington, Maria Corina Machado a assuré que Delcy Rodríguez n’était « pas à l’aise » dans la relation actuelle avec les États-Unis, qu’elle n’adhère pas à cette dynamique et qu’elle en suit les directives.
