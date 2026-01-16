La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Venezuela: Corina Machado accuse Delcy Rodriguez d’exécuter des «ordres»

Vendredi 16 janvier, l’opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado a affirmé que la présidente par intérim Delcy Rodríguez exécutait « des ordres » des États-Unis. Lors d’une conférence de presse à Washington, Maria Corina Machado a assuré que Delcy Rodríguez n’était « pas à l’aise » dans la relation actuelle avec les États-Unis, qu’elle n’adhère pas à cette dynamique et qu’elle en suit les directives.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
99 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
21:25 En Brève : Tchad : sept soldats tués dans un affrontement avec un groupe armé à la frontière soudanaise, affirme Ndjamena
21:14 En Brève : Policier condamné à sept ans pour un tir mortel lors d’un contrôle à Nantes en 2018
21:25 Tchad : sept soldats tués dans un affrontement avec un groupe armé à la frontière soudanaise, affirme Ndjamena
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant