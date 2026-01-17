Accueil En Brève Une juge américaine restreint les pouvoirs de la police de l’immigration dans le Minnesota

Une juge américaine restreint les pouvoirs de la police de l’immigration dans le Minnesota

Le 16 janvier 2026, la juge fédérale Kate Menendez a imposé des restrictions à la police de l’immigration dans le Minnesota. Dans sa décision rendue vendredi, elle ordonne notamment aux agents de ne pas arrêter ni détenir des manifestants à l’intérieur de leur véhicule lorsque ceux-ci « ne font pas obstruction » à leur action. Cette mesure intervient dans un État marqué par des tensions depuis la mort, il y a une semaine, d’une Américaine tuée par un agent.