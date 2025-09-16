Un ex-imam condamné à 10 ans de prison pour abus sexuels sur 4 mineures dans une mosquée

Un ex-imam de 61 ans a été condamné à 10 ans de prison au Royaume-Uni pour avoir abusé sexuellement de quatre jeunes filles dans une mosquée. Les faits, commis sur près d’une décennie, ont été révélés grâce au courage des victimes, qui ont permis l’ouverture d’une enquête.

Qari Sher Mohammad, ancien responsable spirituel du Centre communautaire musulman de Chatham, dans le Kent, a profité de sa position d’autorité pour s’en prendre à des enfants entre 2014 et 2023. Selon Mail Online, la première alerte est survenue en 2018, lorsqu’une victime a confié avoir subi des attouchements sexuels dans une mosquée de Thorold Road.

Si l’homme avait été arrêté à l’époque, il n’avait pas été poursuivi, par crainte d’un traumatisme supplémentaire pour la jeune plaignante. Entre mai 2022 et décembre 2023, trois autres victimes mineures ont subi le même sort, entraînant son arrestation le 11 décembre dernier.

La première plaignante, devenue adulte, a choisi de revenir sur son témoignage et de soutenir les poursuites. Au terme du procès devant le tribunal de Canterbury, Qari Sher Mohammad a été reconnu coupable le 7 mars 2025 de 16 chefs d’inculpation liés à des agressions sexuelles sur enfants.

Un jugement salué par les enquêteurs

Vendredi, l’ancien imam a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. À sa sortie de prison, il sera soumis à une ordonnance de prévention des dommages sexuels pendant cinq ans.

Les enquêteurs ont salué le courage des enfants et de leurs familles, qui ont permis de mettre fin aux agissements du religieux.