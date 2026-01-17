Accueil En Brève Ukraine : négociateurs ukrainiens arrivent aux États‑Unis pour un plan de paix

Des négociateurs ukrainiens sont arrivés aux États-Unis pour s’entretenir avec Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, son gendre, au sujet d’un accord visant à mettre fin à près de quatre années de guerre avec la Russie, a déclaré samedi Kyrylo Budanov, principal conseiller du président Volodymyr Zelensky. Sur les réseaux sociaux, Budanov a indiqué qu’il faisait partie d’une délégation comprenant notamment Rustem Umerov, chef de la sécurité, et David Arakhamia, négociateur, et qu’une discussion importante avec des partenaires américains sur les détails de l’accord de paix était prévue, ainsi qu’une réunion conjointe avec Steve Witkoff, Jared Kushner et Daniel Driscoll, secrétaire à l’Armée de terre américaine.