« Tu ne me ressembles pas, tu es moche », Cristiano Ronaldo à son sosie turc

L’attaquant d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a taquiné son sosie, Gokmen Akdogan, insistant sur le fait que la personnalité turque des médias sociaux ne lui ressemble pas.

Le Portugais a été vu en train de se moquer de la personnalité des réseaux sociaux avant le choc de la Pro League saoudienne d’Al-Nassr contre Al-Shabab vendredi au parc Al-Awwal.

Alors qu’il s’échauffait pour le match, l’ancien joueur de Manchester United a repéré un fan qui lui ressemblait dans les tribunes.

Jusqu’à présent, Gokmen Akdogan a acquis une grande renommée en raison de sa ressemblance avec la superstar portugaise. Il s’est installé en Arabie saoudite et crée du contenu allant de la comédie au football.

L’influenceur turc a un nombre important d’abonnés sur les réseaux sociaux et est souvent vu errant dans les rues de Riyad, prenant au dépourvu les fans sans méfiance. Il était dans les tribunes lors du match d’Al-Nassr cette semaine et a attiré l’attention de Cristiano Ronaldo.

Un échange amusant a suivi, où le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a été vu taquiner Akdogan et l’appeler « laid ». « Mec, tu ne me ressembles pas. Tu ne me ressembles pas. Tu es très moche », a déclaré Ronaldo, relayé par le compte X du journaliste Khalid Alolyan.

Akdogan a pris la chose sportivement, souriant tout au long de l’échange, et a constamment qualifié le Portugais de « meilleur »: « Tu es le meilleur. Tu es le meilleur, mon frère. Tu es le meilleur. »

Loin de ces échanges amicaux, le match entre Al Nassr et Al Shabab s’est soldé par un match nul. Malgré un joli but de Cristiano Ronaldo, les deux équipes se sont séparées sur un score de 2-2.

