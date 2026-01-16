Accueil En Brève Tchad : sept soldats tués dans un affrontement avec un groupe armé à la frontière soudanaise, affirme Ndjamena

Tchad : sept soldats tués dans un affrontement avec un groupe armé à la frontière soudanaise, affirme Ndjamena

Sept soldats tchadiens ont été tués jeudi 15 janvier lors d’un accrochage avec un groupe armé à la frontière soudano-tchadienne, a indiqué une source proche du gouvernement. Selon cette source, une des parties belligérantes du conflit soudanais a franchi la frontière et pénétré sur le territoire tchadien; les forces de défense et de sécurité tchadiennes leur ont demandé de rebrousser chemin, ce qui a provoqué un affrontement ayant coûté la vie à sept soldats. L’incursion est attribuée aux « éléments des FSR » (Forces de soutien rapide), paramilitaires engagés depuis un peu plus de 1 000 jours dans une lutte armée contre l’armée soudanaise.