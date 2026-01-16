La suite après la publicité
Syrie: retrait samedi des forces kurdes vers l’est de l’Euphrate, selon leur chef

Mazloum Abdi, chef des forces kurdes, a annoncé vendredi que ses combattants se retireront samedi matin d’une zone du nord de la Syrie que l’armée leur avait sommé d’évacuer. « À l’appel de pays amis et de médiateurs (…) nous avons décidé de retirer nos forces demain matin à 07H00 (04H00 GMT) » de la zone de l’est d’Alep « et de nous repositionner à l’est de l’Euphrate », a-t-il déclaré sur X.

