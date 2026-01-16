Accueil En Brève Syrie : avertissement aux civils avant frappes contre les kurdes à l’est d’Alep



L’armée syrienne a averti vendredi soir les civils d’éventuelles frappes contre des positions kurdes à Deir Hafer, à l’est d’Alep, une semaine après des combats meurtriers dans cette localité du nord de la Syrie. Dans un communiqué annonçant ces frappes, l’armée a appelé la population à se tenir éloignée de la zone, qualifiée de « base de lancement d’opérations terroristes » visant la ville d’Alep et ses environs.