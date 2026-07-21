Robbie Williams dément avoir consommé de la cocaïne pendant la finale de la Coupe du monde

Robbie Williams a démenti avec humour les accusations de consommation de cocaïne qui ont circulé après la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, répondant directement à une séquence vidéo devenue virale montrant une substance blanche près d’un micro lors de la cérémonie de clôture.

La vidéo, extraite d’un entretien accordé à MagentaTV pendant l’événement, a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a suscité des spéculations sur l’état du chanteur au moment de la prestation. Sur les images, on aperçoit une substance blanche qui semble tomber du nez de l’artiste sur un micro, déclenchant immédiatement questions et commentaires en ligne.

Face à ces allégations, Robbie Williams a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour clarifier la situation. Il a présenté ses excuses pour « l’objet qui est tombé sur le micro hier », tout en montrant deux pastilles blanches à la menthe sur sa langue et en qualifiant la situation d’un incident non grave. L’artiste a reconnu un manque de professionnalisme dans l’instant, mais a nié toute consommation de drogues lors de la cérémonie.

Contexte de la prestation et déclaration publique

Robbie Williams faisait partie des invités de la cérémonie de clôture tenue au MetLife Stadium le dimanche 19 juillet. Il a interprété l’hymne officiel, Desire, aux côtés de Nicole Scherzinger et Laura Pausini, dans le cadre des festivités clôturant la compétition.

La séquence incriminée provient d’un entretien accordé à MagentaTV pendant la rencontre, où la chute de la substance a été remarquée et relayée. La viralité de la vidéo a poussé l’artiste à réagir publiquement pour éviter que les rumeurs ne s’amplifient sans explication de sa part.

Dans sa prise de parole, Robbie Williams a assuré que l’objet tombé sur le micro n’était pas lié à une consommation illicite. En montrant les pastilles mentholées, il a voulu démontrer qu’il s’agissait d’un incident bénin et non d’un signe de rechute ou d’usage de cocaïne.

Ces explications interviennent alors que l’artiste a, par le passé, évoqué ouvertement ses difficultés avec l’alcool et la drogue. Dans un entretien au journal espagnol El País, début juillet, il avait déclaré : « Je n’ai pas bu depuis 25 ans », ajoutant que l’acceptation de la vie telle qu’elle est représentait son principal défi. Il expliquait aussi ne pas craindre qu’une mauvaise journée d’anxiété le pousse à « consommer de la cocaïne et à rechuter ».

Robbie Williams avait également réfléchi sur l’impact de son histoire personnelle sur sa carrière et sa santé mentale, reconnaissant qu’il était devenu l’artiste qu’il est en partie à cause de ses expériences passées et exprimant une forme de résilience et de confiance renouvelée dans sa capacité à gérer ces aspects de sa vie.