Recrutement au Bénin : une fondation lance un appel à candidatures pour six postes clés

Dans le cadre du démarrage de ses activités, une fondation de la place ouvre un vaste recrutement pour renforcer son équipe dirigeante et opérationnelle. Les candidatures sont attendues au plus tard le 10 février 2026.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Une fondation de la place a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement de son personnel. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du lancement effectif de ses activités et vise à doter la structure de ressources humaines qualifiées pour assurer son bon fonctionnement.

Au total, six (06) postes sont ouverts. Il s’agit du recrutement d’un(e) Directeur(trice) Exécutif(ve), chargé(e) de la coordination générale et de la mise en œuvre de la vision stratégique de la fondation. La fondation recherche également un(e) Chef(fe) Service Comptable et Financier, un(e) Chef(fe) Service Communication, Administration et Partenariat, ainsi qu’un(e) Chef(fe) Service Programme.

Par ailleurs, le poste de Spécialiste Genre et Inclusion Sociale est également à pourvoir, tout comme celui de deux Coordonnateurs(trices) de Projet, appelés à assurer la gestion et le suivi des actions sur le terrain.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature au plus tard le 10 février 2026 à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Ci- dessous, les détails sur les postes ouverts