Recrutement à la Douane béninoise: la liste des candidats retenus pour la phase sportive publiée

Par Edouard Djogbénou
La Direction Générale des Douanes du Bénin a rendu publique la liste des candidats retenus pour la phase sportive du concours de recrutement de 150 agents.

Ce concours, ouvert au titre de l’année 2024, vise à renforcer les effectifs de la Douane béninoise dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des activités douanières sur l’ensemble du territoire national.

Le concours concerne trois catégories de postes: 120 élèves préposés des Douanes, 10 élèves contrôleurs des Douanes, 20 agents techniques et administratifs.

Les candidats sélectionnés devront se présenter à la phase sportive dans leurs centres de composition respectifs, répartis dans plusieurs départements du Bénin : Atlantique, Ouémé, Zou, Borgou, Donga, Atacora, Mono, Couffo, Plateau et Littoral. Chaque centre accueillera les candidats en fonction de leur localisation géographique afin de faciliter l’organisation des épreuves.

Les candidats retenus peuvent consulter la liste complète sur le site officiel des Douanes béninoises : concours.douanes.gouv.bj.

Ce recrutement constitue une étape majeure pour consolider la performance opérationnelle des Douanes béninoises et soutenir les politiques de contrôle et de sécurité sur l’ensemble du territoire.

