Real Madrid: tensions entre Kylian Mbappé et Vinícius Jr ?

-Publicité-

L’ambiance ne serait pas au beau fixe entre Kylian Mbappé et Vinícius Jr au Real Madrid. Selon le journaliste Anton Mena, les deux superstars entretiennent une relation tendue en dehors du terrain, malgré les apparences de complicité lors des matchs.

S’exprimant sur Cadena SER, Mena a affirmé que l’attaquant brésilien et son coéquipier français ne s’apprécient pas vraiment et que cette situation aurait un impact sur les performances du club madrilène: « Ils veulent nous vendre une fraternité qui n’existe pas. D’après ce que je vois, cela nuit au jeu du Real. Les deux ne se cherchent pas et ne se trouvent pas. »

Cette tension présumée pourrait expliquer les statistiques décevantes du duo cette saison. Depuis l’arrivée de Mbappé l’été dernier, les deux joueurs n’ont inscrit que cinq buts à eux deux: trois pour le Français et deux pour le Brésilien, un rendement bien en dessous des attentes.

Un impact sur le Real Madrid ?

Alors que le Real Madrid partage actuellement la tête de La Liga avec le FC Barcelone, cette rivalité interne pourrait fragiliser l’équipe de Carlo Ancelotti. Selon Mena, l’entente difficile entre les deux attaquants affecterait la dynamique du jeu madrilène, car ils éviteraient de se faire des passes sur le terrain.

Cette situation rappelle les propos de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco, qui avait déclaré plus tôt cette année que Kylian Mbappé aurait du mal à s’intégrer au Real Madrid. Si ces tensions se confirment, Carlo Ancelotti devra rapidement trouver une solution pour harmoniser son attaque et maximiser le potentiel de ses stars. Reste à voir si Mbappé et Vinícius Jr pourront dépasser leurs différends pour mener le Real Madrid vers les sommets.

- Publicité-