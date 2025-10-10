«Qu’on le laisse tranquille», Mbappé prend la défense de Lamine Yamal

Avant le match de qualification des Bleus face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a pris la défense de Lamine Yamal, vivement critiqué pour sa vie privée. Le capitaine de l’équipe de France appelle à laisser le jeune Barcelonais de 18 ans « tranquille » et à se concentrer sur son talent.

À la veille du match de qualification de la France pour la Coupe du monde 2026 face à l’Azerbaïdjan, vendredi soir, Kylian Mbappé a tenu à voler au secours de Lamine Yamal, au cœur de nombreuses polémiques extra-sportives ces dernières semaines.

Interrogé par la chaîne espagnole Movistar, le capitaine des Bleus a appelé au respect de la vie privée du jeune prodige du FC Barcelone. « On parle beaucoup de sa vie personnelle. Je pense qu’ils devraient le laisser tranquille », a déclaré l’attaquant du Real Madrid. « Sur le terrain, c’est un grand joueur, mais dans la vie, c’est encore un gamin de 18 ans », a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, Lamine Yamal a fait la une des médias pour des raisons éloignées du football, notamment en raison de rumeurs sur sa vie sentimentale. Une surexposition médiatique que Mbappé juge injuste pour un joueur aussi jeune, encore en pleine construction, malgré sa fulgurante ascension au Barça et en sélection espagnole.