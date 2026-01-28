Quelle célébrité a tenu cette déclaration ?

Bill Gates alerte sur les prochaines années : dans une lettre ouverte, le philanthrope affirme que les cinq années à venir seront « difficiles » et met en garde contre une hausse de la mortalité infantile en 2025 due à une réduction du soutien des pays riches aux pays pauvres. Il avance une projection précise : le nombre de décès d’enfants de moins de cinq ans passerait de 4,6 millions à 4,8 millions si les financements ne sont pas rétablis, et appelle à développer à grande échelle de nouveaux outils vitaux pour remettre le monde « sur les rails ».

Dans sa missive, Bill Gates identifie le rétablissement des budgets d’aide comme une clé pour éviter ce scénario. Il nuance cependant son propos par une position d’ensemble optimiste : « Je reste optimiste quant à l’avenir à long terme », écrit-il, assurant qu’il ne s’attend pas à « replonger dans ces périodes sombres » malgré les difficultés récentes. Ses propos soulignent l’importance de maintenir et d’étendre les moyens consacrés à la santé et aux services de base dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La hausse annoncée de la mortalité infantile concerne les enfants de moins de cinq ans, une catégorie démographique utilisée par les organisations sanitaires pour mesurer la vulnérabilité des systèmes de santé. Une diminution du soutien international peut se traduire par une moindre disponibilité de programmes de vaccination, de soins prénataux et néonataux, de traitements contre les infections infantiles et de programmes de nutrition, autant de facteurs qui contribuent directement à la survie des jeunes enfants.

Bill Gates : « D’ici 2040, les décès dus au VIH ou au sida pourraient être éliminés. »

Pour Bill Gates, l’innovation scientifique et technologique est centrale pour construire un avenir meilleur pour les enfants. Il rappelle l’évolution du traitement du VIH/SIDA : autrefois perçu comme une condamnation à mort, le diagnostic n’est aujourd’hui plus synonyme de fin de vie grâce à des « traitements révolutionnaires ». Selon lui, d’ici les années 2040, de nouvelles innovations pourraient quasiment éliminer les décès liés au VIH/SIDA.

Dans la lettre, le philanthrope expose par ailleurs trois enjeux qu’il considère déterminants pour l’avenir de l’humanité. Le premier, qu’il qualifie de « règle d’or », insiste sur la morale des relations internationales et la philanthropie : « traiter les autres comme on aimerait être traité » doit s’appliquer non seulement aux aides publiques entre États mais aussi à la générosité des individus très fortunés envers les plus démunis. Le deuxième enjeu est l’innovation : Bill Gates cite la lutte contre le changement climatique, l’amélioration des soins de santé et le renforcement de l’éducation comme des domaines prioritaires pour l’action et la recherche.

Le troisième enjeu mentionné dans la lettre porte sur les risques liés aux technologies émergentes : il appelle à minimiser les « perturbations négatives causées par l’IA », soulignant la nécessité d’anticiper et d’encadrer les conséquences sociales et économiques potentielles de l’intelligence artificielle.