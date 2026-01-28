Prince William visiblement ému par l’évocation du suicide lors d’un déplacement

Le prince William apparaît en larmes dans un film de prévention contre le suicide publié sur YouTube le 10 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Dans cette séquence sobrement mise en scène, le prince de Galles va à la rencontre de Rhian Mannings, une mère qui raconte le décès soudain de son enfant et le suicide de son mari quelques jours après, un échange qui a profondément ému William.

La vidéo, diffusée par le couple princesse et prince de Galles le jour dédié à la santé mentale, s’inscrit dans les actions publiques de William et de son épouse en faveur des causes sociales et sanitaires. Le film met en avant des témoignages directs et des échanges privés visant à sensibiliser sur la détresse psychique et l’importance de la parole dans la prévention des suicides.

Lors de leur entretien, Rhian Mannings relate une série d’événements tragiques. En 2012, son fils, âgé d’un an, est décédé subitement. Cinq jours après cette disparition, son époux Paul s’est donné la mort. Dans le récit transmis au prince, elle confie ses questions persistantes et sa douleur : « Pourquoi tu ne m’as pas parlé ? », phrase qu’elle dit se répéter quotidiennement en se remémorant l’effondrement puis la culpabilité de son mari.

Le prince William sèche ses larmes

Arrivé à la rencontre de Rhian dans une voiture noire, le prince s’est assis face à elle pour écouter son témoignage. Les images montrent un échange long et intime, pendant lequel Rhian détaille l’impact dévastateur de ces pertes sur sa famille. Le récit, livré sans fard, a provoqué une réaction visible chez William, qui a détourné le regard à plusieurs reprises, la voix et les yeux marqués par l’émotion.

Interrogée par le prince, Rhian a expliqué qu’elle se posait sans cesse la même question au sujet de son mari : pourquoi n’avait-il pas parlé de son mal-être ? Elle a également évoqué la culpabilité ressentie par Paul pendant les jours qui ont suivi la mort de leur enfant, et la conscience douloureuse qu’il « a raté tellement de bonheur ». Ces confidences constituent le cœur du témoignage présenté dans le film.

À la suite de ce récit, William lui a demandé « Ça va ? » et a exprimé sa difficulté à poursuivre l’interview, disant : « Désolée, c’est difficile de vous poser ces questions », le regard embué. Selon la vidéo, le prince a conclu leur échange en insistant sur l’importance de la parole pour prévenir le suicide, déclarant : « La meilleure façon de prévenir le suicide est d’en parler. Parlez-en tôt, avec vos proches, vos amis. »