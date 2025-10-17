Présidentielle ivoirienne : manifestations et meetings politiques interdits deux mois, sauf pour les candidats

En Brève

Les autorités ont interdit, vendredi 17 octobre, les manifestations et meetings des « partis ou groupements politiques » pour une durée de deux mois, une mesure qui ne concerne pas les cinq candidats en lice pour le scrutin présidentiel prévu samedi prochain. Cette décision intervient après un avis du Conseil national de Sécurité, qui, il y a deux semaines, avait déjà proscrit toute manifestation contestant les décisions du Conseil constitutionnel. L’interdiction vise notamment les mobilisations lancées par les deux principaux partis d’opposition, le PDCI et le PPA-CI, dont les dossiers respectifs, ceux de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo, ont été invalidés le 8 septembre dernier, ces formations protestant par ailleurs contre la nouvelle candidature du président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat. Selon le ministère de l’Intérieur, près de 710 personnes avaient été interpellées la semaine dernière après une marche interdite de l’opposition; une cinquantaine d’entre elles ont été condamnées cette semaine à trois ans de prison ferme pour notamment « troubles à l’ordre public ».

