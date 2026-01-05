Présidentielle en Guinée : Macron salue une « étape décisive » de la transition

À la suite de la validation du scrutin présidentiel par la Cour suprême de Guinée, le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec Mamadi Doumbouya. Le chef de l’État français a félicité le nouveau président guinéen, saluant une « étape décisive vers l’achèvement de la transition », a indiqué lundi l’Élysée.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon la présidence française, Emmanuel Macron a appelé Mamadi Doumbouya dimanche soir après la confirmation officielle de sa victoire à l’élection présidentielle. Il lui a également adressé ses vœux de réussite et réaffirmé la volonté de la France de renforcer le partenariat bilatéral entre les deux pays.

Arrivé au pouvoir à la suite du coup d’État militaire de 2021 ayant renversé Alpha Condé, Mamadi Doumbouya a remporté une élection organisée dans un contexte de restrictions des libertés publiques. Plusieurs figures de l’opposition, alors en exil, n’ont pas pris part au scrutin.

Le général Doumbouya a été élu pour un mandat de sept ans après la validation des résultats du scrutin du 28 décembre, au cours duquel il a obtenu 86,72 % des suffrages. Cette élection marque la dernière étape du retour à l’ordre constitutionnel, près de quatre ans après la prise de pouvoir par les militaires.