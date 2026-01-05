Présidentielle en Guinée : Macron salue une « étape décisive » de la transition
À la suite de la validation du scrutin présidentiel par la Cour suprême de Guinée, le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec Mamadi Doumbouya. Le chef de l’État français a félicité le nouveau président guinéen, saluant une « étape décisive vers l’achèvement de la transition », a indiqué lundi l’Élysée.
Selon la présidence française, Emmanuel Macron a appelé Mamadi Doumbouya dimanche soir après la confirmation officielle de sa victoire à l’élection présidentielle. Il lui a également adressé ses vœux de réussite et réaffirmé la volonté de la France de renforcer le partenariat bilatéral entre les deux pays.
Arrivé au pouvoir à la suite du coup d’État militaire de 2021 ayant renversé Alpha Condé, Mamadi Doumbouya a remporté une élection organisée dans un contexte de restrictions des libertés publiques. Plusieurs figures de l’opposition, alors en exil, n’ont pas pris part au scrutin.
Le général Doumbouya a été élu pour un mandat de sept ans après la validation des résultats du scrutin du 28 décembre, au cours duquel il a obtenu 86,72 % des suffrages. Cette élection marque la dernière étape du retour à l’ordre constitutionnel, près de quatre ans après la prise de pouvoir par les militaires.
