Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit Assalé Tiémoko et Vincent Toh Bi

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Laurent Gbagbo
Laurent Gbagbo
. .

Laurent Gbagbo poursuit sa série de consultations politiques. Ce jeudi 11 septembre 2025, l’ancien chef de l’État a reçu à son cabinet d’Abidjan Assalé Tiémoko, député et président du mouvement Aujourd’hui et Demain pour la Côte d’Ivoire, ainsi que Vincent Toh Bi, fondateur d’Aube Nouvelle. Tous deux ont été recalés de la course à la présidentielle d’octobre prochain.

Cette rencontre intervient dans la continuité des démarches entreprises par le président du PPA-CI depuis la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. Mercredi, il avait déjà échangé avec des délégations du PDCI-RDA, du FPI et de GPS.

Au menu des discussions : les défis du processus électoral et la préservation de la stabilité nationale. À l’issue de la rencontre, Vincent Toh Bi s’est dit « très satisfait », saluant un entretien « riche en enseignements et en conseils ».

Entouré de ses proches collaborateurs, Laurent Gbagbo entend, en recevant aussi bien les candidats validés que ceux écartés, réaffirmer son attachement au dialogue et à l’apaisement. Dans un contexte politique marqué par les tensions autour des exclusions de candidatures, l’initiative se veut un signal fort à l’ensemble de la classe politique.

Douze ans après son départ du pouvoir, Gbagbo démontre ainsi qu’il demeure une figure incontournable de l’échiquier politique ivoirien.

