Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit une mission d’observation

À la veille de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, le président sortant et candidat, Alassane Ouattara, a reçu vendredi 24 octobre une délégation de haut niveau conduite par Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, et Yemi Osinbajo, ancien vice-président nigérian.

Ces derniers représentaient respectivement le Forum Ouest-Africain des Sages et la mission d’observation conjointe de l’Union Africaine et de la CEDEAO. Selon la présidence ivoirienne, Ouattara a réaffirmé l’engagement du gouvernement à garantir un scrutin paisible, stable et transparent.

Par ailleurs, les deux chefs de mission ont salué la qualité du processus électoral et appelé les Ivoiriens, en particulier les jeunes, à voter massivement dans le calme et à rejeter toute violence, soulignant l’importance de la stabilité pour le développement du pays.

