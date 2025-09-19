PAR PAYS
Présidentielle 2025 au Cameroun : Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Paul Biya et sa fille Brenda @ cameroon voice
Paul Biya et sa fille Brenda @ cameroon voice
. .

À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre au Cameroun, une déclaration inattendue agite la scène politique. Brenda Biya, fille unique du président sortant Paul Biya, a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle exhorte les électeurs à ne pas renouveler le mandat de son père, en poste depuis plus de quarante ans.

Dans l’enregistrement, tourné depuis ce qui semble être une chambre d’hôtel, la jeune femme de 27 ans évoque des difficultés personnelles, dénonçant l’abandon et des maltraitances familiales. Elle élargit ensuite son propos au plan politique : « Ne votez pas Paul Biya. Il a fait souffrir beaucoup de gens, y compris sa propre famille. J’espère qu’on aura un autre président », déclare-t-elle.

La séquence, devenue virale, a été largement commentée par l’opposition, qui y voit un désaveu inédit du chef de l’État par un membre de sa famille. Ce n’est pas la première fois que Brenda Biya prend publiquement ses distances avec le régime : en juillet 2024, elle avait révélé son homosexualité, un geste perçu comme une provocation dans un pays où l’homosexualité est réprimée.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti présidentiel, a réagi par la voix de Patrick Rifoe, dénonçant « l’abjection qui consiste à exploiter à des fins politiciennes la détresse d’une jeune femme, fut-elle fille du président de la République ». Il a également souligné que cette prise de position illustrait « le caractère démocratique de la famille présidentielle ».

