Liverpool s’est imposé 4-1 face à Newcastle à Anfield ce samedi lors de la 24e journée de Premier League, porté par une prestation aboutie de ses recrues estivales Hugo Ekitiké et Florian Wirtz, auteurs de gestes décisifs dans la rencontre.

Rapidement mis sous pression par une équipe de Newcastle entreprenante en début de match, Liverpool a su répondre par une efficacité offensive marquée et une gestion collective des temps forts. La première période a été disputée mais a basculé à la faveur des Reds peu avant la pause.

Hugo Ekitiké a débloqué la situation à la 41e minute en concluant une passe signée Florian Wirtz, puis a doublé la mise deux minutes plus tard (43e), profitant d’une défense des Magpies dépassée. Au retour des vestiaires, Florian Wirtz a inscrit le troisième but des Reds à la 67e minute, contribuant directement au score et à la domination affichée par Liverpool.

Le rendement statistique du duo Ekitiké–Wirtz

Les deux joueurs recrutés lors du dernier mercato estival confirment leur apport offensif depuis le début de la saison. Selon les éléments disponibles, Hugo Ekitiké et Florian Wirtz ont inscrit, à eux deux, six buts toutes compétitions confondues et ont délivré trois passes décisives chacun. Ce total de buts combinés est présenté comme supérieur à celui de tout autre duo en Premier League sur la période concernée.

Sur la seule confrontation de ce samedi à Anfield, leur contribution directe se traduit par trois des buts inscrits par Liverpool (Ekitiké x2, Wirtz x1). Le match, comptant pour la 24e journée du championnat anglais, s’est soldé par un succès net pour les Reds qui ont pris le dessus sur Newcastle au plan du score.

La performance collective de Liverpool s’est appuyée sur la complémentarité affichée entre les recrues offensives et le reste de l’effectif, la formation de Jürgen Klopp ayant su convertir des situations de jeu en occasions concrètes et en réalisations pendant les moments clés de la rencontre.

Les informations disponibles précisent les instants de but suivants : Ekitiké (41e, 43e) et Florian Wirtz (67e). Le score final est établi à 4-1 en faveur de Liverpool à l’issue de la rencontre disputée à Anfield lors de la 24e journée de Premier League.