Premier League: Jurgen Klopp confirme son retour à Liverpool

-Publicité-

Jürgen Klopp a confirmé qu’il reviendrait à Liverpool lors de la dernière journée de la saison de Premier League, après une invitation de son successeur, Arne Slot.

L’ancien entraîneur des Reds, qui avait quitté le club à la fin de la saison dernière, n’était pas encore revenu à Anfield, préférant rester à l’écart pour ne pas perturber la dynamique de l’équipe. Lors d’une collecte de fonds au Cap, Jurgen Klopp a expliqué sa décision :

L’Allemand a également admis qu’il craignait de porter malheur aux performances des Reds s’il revenait trop tôt :

« Je ne voulais pas y aller plus tôt, car je ne voulais pas porter la poisse à chaque fois. Si je suis au stade pour la première fois et qu’ils perdent, je me dis : « oh putain ». Donc j’y vais quand c’est décidé. »