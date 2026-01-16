Accueil En Brève Policier condamné à sept ans pour un tir mortel lors d’un contrôle à Nantes en 2018

La cour criminelle de Loire-Atlantique a condamné vendredi 16 janvier à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt le policier jugé pour avoir tiré sur Aboubacar Fofana lors d’un contrôle à Nantes en 2018. Le prévenu, qui négligeait pas l’âge de la victime — 22 ans — a maintenu tout au long du procès avoir fait feu accidentellement, version des faits rejetée par l’accusation, laquelle avait requis dans la matinée quatre ans de prison, dont deux avec sursis.