Policier condamné à sept ans pour un tir mortel lors d’un contrôle à Nantes en 2018

La cour criminelle de Loire-Atlantique a condamné vendredi 16 janvier à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt le policier jugé pour avoir tiré sur Aboubacar Fofana lors d’un contrôle à Nantes en 2018. Le prévenu, qui négligeait pas l’âge de la victime — 22 ans — a maintenu tout au long du procès avoir fait feu accidentellement, version des faits rejetée par l’accusation, laquelle avait requis dans la matinée quatre ans de prison, dont deux avec sursis.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
