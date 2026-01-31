Philippe Lacheau et Élodie Fontan règlent leurs comptes, « Ça va trop loin »

À l’occasion de la sortie du film Marsupilami ce mercredi 4 février, Philippe Lacheau et Élodie Fontan retrouvent l’affiche ensemble mais dans un registre inédit : ils y incarnent un couple divorcé, loin de la figure de duo amoureux qui a fait leur succès. Cette décision, expliquée par le réalisateur lui‑même, vise à renouveler une formule cinématographique devenue familière au public et à tracer une frontière nette entre vie privée et travail.

Le tandem, issu de la « bande à Fifi », s’est progressivement imposé au cinéma français depuis leur rencontre en 2014 et la concrétisation de leur relation à partir de 2015. Leur collaboration artistique comprend des succès populaires tels que Babysitting, Alibi.com, Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon et Super‑héros malgré lui. Leur complicité à l’écran, souvent marquée par l’autodérision et la taquinerie, constitue un des piliers de leur image publique.

Dans plusieurs entretiens accordés à la presse et aux plateaux télé, les deux comédiens ont détaillé les avantages et les limites du travail en couple. Philippe Lacheau a expliqué à Paris Match qu’il souhaitait éviter la redondance d’un même schéma romantique à l’écran et que Marsupilami offrait l’occasion de « changer un peu la formule ». Élodie Fontan a, elle, souligné dans Nous Deux qu’il y avait « du pour et du contre » à cette proximité professionnelle, insistant sur la nécessité de ne pas laisser le travail envahir la sphère privée.

Chamailleries, anecdotes de tournage et règles professionnelles

Sur les plateaux et lors d’émissions, le couple ne cache pas que l’humour et les piques font partie de leur mode de fonctionnement. Invités sur le plateau de Quotidien, ils ont décrit leurs personnages de Marsupilami comme une version comique de La guerre des roses, toujours prêts à se faire des « crasses ». Lors d’une apparition sur Télématin, Philippe Lacheau a ironisé sur les « stratagèmes » de sa compagne, déclarant notamment : « Elle a un visage angélique, mais ça va très loin », avant de raconter qu’Élodie l’aurait poussé deux fois dans l’eau lors d’un tournage de nuit alors qu’il portait un casque près d’une piscine — une anecdote qui a été accueillie par les rires du plateau.

Philippe Lacheau reconnaît apprécier le regard critique d’Élodie sur ses scénarios, mais préfère parfois la tenir à l’écart des premières étapes créatives pour éviter des retours trop tranchants : « Si je la mets trop tôt dans la boucle, elle peut être très cinglante », a‑t‑il confié en souriant. De son côté, Élodie revendique une présence qui « met de l’animation » sur les tournages, tout en rappelant la nécessité d’un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Depuis la naissance de leur fils Raphaël en 2019, les priorités du couple ont évolué : dans le podcast La Routine sur NRJ, Élodie Fontan a insisté sur le fait qu’elle veille à ce que le travail ne prenne pas toute la place à la maison. Pacsés depuis 2020, ensemble depuis 2015 et discrets sur leur vie privée, Philippe Lacheau et Élodie Fontan maintiennent une ligne de partage entre leurs rôles au cinéma et leur vie de famille, laissant leurs films et leurs vannes parler pour eux.