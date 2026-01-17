Accueil En Brève Ouganda: l’armée, via son porte-parole, dément avoir emmené de force Bobi Wine

Le porte-parole de l’armée ougandaise, Chris Magezi, a qualifié samedi auprès de l’AFP d’« absurdes » les allégations selon lesquelles le chef de l’opposition Bobi Wine aurait été enlevé par hélicoptère, affirmant que ces rumeurs d’arrestation étaient « sans fondement ». Ces propos font suite à un message publié vendredi soir par le parti de Bobi Wine sur la plateforme X, affirmant que le leader avait été emmené de force à son domicile par un hélicoptère de l’armée au lendemain des élections.