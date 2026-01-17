La suite après la publicité
Ouganda : internet partiellement rétabli après la coupure électorale

Le réseau internet a été partiellement rétabli en Ouganda le samedi 17 janvier, quatre jours après une coupure ordonnée par le gouvernement pendant les élections présidentielle et législatives. Le gouvernement avait justifié l’interruption, intervenue mardi soir, par la nécessité d’empêcher la propagation de la « désinformation ». La connexion a été rétablie chez au moins un opérateur, quelques heures après que le président Yoweri Museveni a été déclaré vainqueur du scrutin pour un septième mandat.

