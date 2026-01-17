Ouganda: Bobi Wine affirme avoir échappé aux forces de sécurité
En Ouganda, des informations contradictoires circulaient depuis vendredi soir au sujet du candidat Bobi Wine, son parti affirmant qu’il avait été arrêté à son domicile et emmené de force vers une destination inconnue. Dans un message publié samedi 17 janvier sur les réseaux sociaux, l’opposant a démenti ces allégations : « Je tiens à confirmer que j’ai réussi à leur échapper », a-t-il déclaré, dénonçant un raid conjoint de l’armée et de la police à son domicile. Il précise ne plus être chez lui, tandis que sa femme et plusieurs membres de sa famille restent, selon lui, assignés à résidence.
Plus tôt dans la matinée, le porte-parole de la police, Kituuma Rusoke, avait nié devant la presse toute arrestation de Bobi Wine, qualifiant les informations de trompeuses, fausses et sans fondement, et affirmant que le candidat se trouvait toujours à son domicile à Magere.
