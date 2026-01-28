NPFL J23 : Plateau United domine Enugu Rangers, Enyimba tient Nasarawa en échec

La 23e journée de la Nigeria Premier Football League (NPFL) a offert mercredi après-midi une série de rencontres serrées et des résultats qui pourraient peser sur le classement : Plateau United a battu Enugu Rangers (2-1), Kano Pillars l’a emporté face à Katsina United (1-0) et Nasarawa United a concédé le nul contre Enyimba (1-1) à Lafia, tandis qu’Abia Warriors et Wikki Tourists se sont quittés dos à dos (1-1). Une autre affiche, Rivers United–El Kanemi Warriors, a été reportée ; la journée doit se poursuivre jeudi avec les matches restants.

Sur plusieurs sites à travers le pays, les rencontres ont été décrites comme âprement disputées, avec des défenses souvent sollicitées et des fins de match animées. Les résultats enregistrés mercredi confirment la densité de la lutte parmi les équipes de la NPFL au fil de la 23e journée.

La matinée et l’après-midi de compétition ont permis d’aligner une série de rencontres dont les issues ont été majoritairement serrées. Parmi elles, la victoire de Plateau United contre Enugu Rangers ressort comme l’un des faits marquants de cette journée, tout comme les nuls obtenus par Nasarawa United et Abia Warriors respectivement contre Enyimba et Wikki Tourists.

Résultats et déroulement des rencontres

Kano Pillars, à domicile, a assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 face à Katsina United. La formation locale a remporté les trois points devant son public, confirmant une prestation défensive suffisante pour prendre l’avantage dans cette rencontre.

À Lafia, Nasarawa United et Enyimba se sont neutralisés sur le score de 1-1. Le match a été décrit comme équilibré, chaque équipe ayant inscrit un but et partagé le point du match nul à l’issue des 90 minutes.

Plateau United a signé une victoire précieuse contre Enugu Rangers (2-1). Le succès permet à Plateau United d’engranger des points importants dans cette phase du championnat, tandis qu’Enugu Rangers repart du match avec une défaite à l’extérieur.

Abia Warriors et Wikki Tourists se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les deux clubs ont scoré une fois et se sont quittés sans vainqueur au terme d’une confrontation où chaque équipe a obtenu un point.

La rencontre entre Rivers United et El Kanemi Warriors, initialement programmée dans le cadre de la 23e journée, a été reportée et n’a pas eu lieu mercredi.

La 23e journée de la NPFL se poursuivra ce jeudi avec les dernières affiches prévues au calendrier.