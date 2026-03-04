Niger : des enseignants contractuels privés de salaire depuis plusieurs mois, selon les syndicats

La Dynamique des syndicats du secteur de l’éducation tire la sonnette d’alarme au Niger : un nombre significatif d’enseignants recrutés sur contrat n’ont pas touché leurs rémunérations depuis plusieurs mois, privant ainsi de nombreux protagonistes de leur principal revenu.

Les organisations syndicales exigent une réaction rapide des autorités afin de régulariser ces paiements. À défaut d’une solution immédiate, elles préviennent qu’elles n’hésiteront pas à recourir à des mesures de pression pour obtenir satisfaction.

Les responsables syndicaux mettent en avant la gravité de la situation pour le personnel comme pour les établissements scolaires, soulignant que l’irrégularité des salaires compromet la continuité pédagogique et la stabilité du milieu enseignant.

Le mouvement intervient après une année marquée par plusieurs préavis et journées de grève du corps enseignant, qui avaient déjà perturbé le calendrier scolaire et tendu les relations entre l’État et les syndicats.

Un ultimatum et des perspectives de mobilisation

Les syndicats réclament non seulement le versement immédiat des arriérés, mais aussi la mise en place de garanties pour éviter la répétition de tels retards. Ils appellent à des discussions avec le gouvernement pour définir des remèdes pérennes à cette précarité salariale.

Si les autorités ne présentent pas de calendrier clair et d’engagements tangibles, la Dynamique des syndicats annonce qu’elle organisera des actions coordonnées — pouvant aller de manifestations à des arrêts de travail — afin d’exiger le respect des droits des enseignants contractuels.