Le capitaine de l’AC Milan, Mike Maignan, a prolongé son contrat avec le club lombard jusqu’au 30 juin 2031, une prolongation officiellement annoncée samedi soir. Le gardien français, arrivé à Milan à l’été 2021, voit ainsi son engagement avec les Rossoneri prolongé sur le long terme, confirmant la confiance mutuelle entre le joueur et la direction du club.

La formalisation de cet accord a été rendue publique samedi soir par le club. Le nouveau contrat fixe désormais la durée de collaboration entre l’AC Milan et Mike Maignan jusqu’à l’été 2031. Le club présente cette signature comme un renforcement des liens entre l’institution et son capitaine.

Arrivé à Milan à l’été 2021, Mike Maignan s’est rapidement imposé comme titulaire dans les cages et a acquis une place majeure au sein de l’effectif. Il a contribué aux succès sportifs du club depuis son arrivée, figurant notamment dans l’équipe victorieuse du championnat de Serie A lors de la saison 2021/2022 et dans celle qui a remporté la Supercoupe d’Italie en 2024. Pour la saison 2021/2022, il a été élu meilleur gardien de Serie A.

Parcours, responsabilités et distinctions

Sur le plan sportif, le parcours de Mike Maignan à l’AC Milan repose sur une titularisation rapide et des performances qui ont été reconnues par des distinctions individuelles. L’élection en tant que meilleur gardien de Serie A pour la saison 2021/2022 constitue une reconnaissance formelle de ses performances cette année-là. Sa présence dans l’équipe lors du sacre national 2021/2022 et lors du triomphe en Supercoupe d’Italie en 2024 figure parmi les éléments factuels de son parcours milanais.

Sur le plan institutionnel et sportif interne, Mike Maignan porte le brassard de capitaine de l’AC Milan. Sa fonction de capitaine le positionne comme une figure de référence au sein de l’effectif professionnel. Le club et le joueur ont acté par ce nouvel engagement une continuité dans les relations contractuelles qui les unissent.

Au niveau international, Mike Maignan est également membre de l’équipe de France. La relation entre le gardien et la sélection nationale figure parmi les éléments relatés à propos de sa carrière, sans précision supplémentaire sur ses apparitions ou statuts au sein de la sélection fournies dans la communication officielle citée.

La prolongation jusqu’au 30 juin 2031 constitue l’élément factuel central de l’annonce publiée samedi soir par le club concernant Mike Maignan, confirmé comme capitaine et gardien de l’AC Milan depuis son arrivée à l’été 2021.