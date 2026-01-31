Match nul 0-0 entre AS FAR et JS Kabylie en LDC CAF, Tagnaouti stoppe Messaoudi à la 56e

À la 56ᵉ minute de la rencontre de la LDC CAF opposant l’AS FAR à la JS Kabylie, Billal Messaoudi a trouvé le cadre par une frappe qualifiée de dangereuse, mais le gardien de l’AS FAR, Ahmed Reda Tagnaouti, s’est interposé pour repousser le ballon et préserver le score nul de 0-0.

La JS Kabylie s’est procurée une grosse opportunité à l’heure de jeu approchante, avec une tentative de Billal Messaoudi qui a amené la plus nette action offensive du second acte. La frappe, jugée comme une situation à fort potentiel, a été détournée par une intervention du portier adverse, empêchant ainsi toute ouverture du score à ce moment précis.

Ahmed Reda Tagnaouti, dans les buts de l’AS FAR, a réalisé une parade déterminante sur cette tentative. L’intervention du gardien a permis de repousser le ballon et de maintenir l’équilibre du match, le score restant à 0-0 après cette séquence.

Déroulé et conséquence immédiate de l’action

Sur l’action signalée à la 56ᵉ minute, la tentative de Messaoudi a représenté la plus importante menace offensive pour la JS Kabylie jusqu’à ce point du match. La description de la situation indique une frappe susceptible de modifier le cours de la rencontre, neutralisée cependant par la réaction du gardien de l’AS FAR.

La parade d’Ahmed Reda Tagnaouti a interrompu la dynamique offensive des visiteurs et a empêché toute prise d’avantage au tableau d’affichage. À l’issue de cette intervention, les deux équipes sont restées au score vierge, sans changement dans la physionomie statistique du match telle qu’elle est rapportée.

Cette séquence, telle que relatée, souligne une intervention individuelle déterminante dans le temps fort de la seconde période. Le maintien du score à 0-0 illustre, selon les éléments disponibles, la persistance d’un équilibre entre l’AS FAR et la JS Kabylie au moment de l’action.

Il est rapporté que la parade réalisée à la 56ᵉ minute a été décisive pour éviter l’ouverture du score en faveur de la JS Kabylie, confirmant ainsi le caractère indécis de la rencontre à ce stade.