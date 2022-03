Mali: l’invitation de Goita par la CEDEAO sonne comme un piège, le colonel va-t-il fléchir ?

Assimi Goita, le président de la transition du Mali, a été invité par la CEDEAO à se rendre à Accra au Ghana, dans le cadre d’un sommet extraordinaire sur le Mali. Cette invitation est vue comme un piège et pourrait bien en être un.

Alors que les chefs d’Etat de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont tenté par tous les moyens, de faire fléchir le colonel Assimi Goita, chef de la transition malienne, pour qu’il écourte la transition à la volonté de l’organisation ouest africaine, le militaire devenu président n’a pas fléchi. Les allers et retours du médiateur Jonathan Goodluck à Bamako n’ont finalement rien donné.

La CEDEAO a donc décidé de convoquer un sommet extraordinaire, prévu vendredi, qui sera exclusivement consacré à la situation du Mali. A cette réunion, contre toute attente, le colonel Goita a été invité à participer. Une invitation qui intrigue plus d’un en ce sens que cela intervient quelques jours seulement après qu’une proposition de deux ans de transition du Mali a été rejetée par la CEDEAO.

L’invitation d’Assimi Goita sonne comme un piège aux yeux de plusieurs observateurs et même de la population malienne. On craint que l’organisation n’use de la stratégie qui consiste à « isoler pour mieux influencer » son interlocuteur. On sait qu’à Bamako, Goita est resté assez intransigeant sur sa position et ses objectifs ; la CEDEAO veut donc le sortir de sa zone de prédilection et l’isoler de ses partisans afin d’avoir le dessus sur lui pour qu’il cède à leurs exigences.

On sait que la seule raison de cette réunion de la CEDEAO, est d’arriver à trouver une solution à la levée des sanctions contre le Mali, qui n’affectent pas que Bamako, mais aussi, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger et les autres pays de l’organisation. La CEDEAO est donc pressée de les lever tout en essayant de garder la tête haute. Il s’agit de demander des concessions à Goita tout en lui faisant des promesses. L’organisation va essayer de l’amadouer afin de parvenir à ses fins.

La question à plusieurs millions est de savoir quelle serait l’attitude du colonel Assimi Goita face à ces pairs de la CEDEAO qui ont tenté par tous les moyens de le sauter et qui, aujourd’hui, veulent lui donner l’impression qu’il est un des leurs et qu’il a leur considération. On pourrait se laisser croire que Goita va rester intransigeant sur sa position afin d’obtenir le temps nécessaire pour mettre en place ses plans, au grand bonheur des maliens et autres africains qui le soutiennent. D’un autre côté, il pourrait faire des concessions à la CEDEAO, au risque de perdre le soutien de son peuple.

Dans tous les cas, il semble probable que ce sommet extraordinaire de la CEDEAO soit décisif pour l’avenir du Mali et de sa place dans le nouvel ordre mondial. Le pays est un des plus pauvres du monde malgré l’abondance de ressources dont l’or dans son sous-sol. Si les autorités ont réussi à tenir tête à la puissance coloniale, la France, malgré les plans machiavéliques à la limite, pour leur nuire, elles ne devraient pas lâcher maintenant car ce serait finalement une vaine lutte qui pourtant aura rassemblé des peuples dans toute l’Afrique.