Macaulay Culkin dévasté par la mort de Catherine O’Hara

Catherine O’Hara, icône du cinéma et de la télévision connue pour ses rôles dans Maman, j’ai raté l’avion, Beetlejuice et la série Schitt’s Creek, est décédée le vendredi 30 janvier 2026 à Los Angeles, à l’âge de 71 ans, après une brève maladie, a indiqué son agence artistique CAA. L’annonce a déclenché une vague d’hommages publics, dont un message particulièrement touchant de Macaulay Culkin, son fils à l’écran dans la saga Maman, j’ai raté l’avion.

Selon le communiqué transmis par CAA, Catherine O’Hara est décédée dans la maison où elle vivait à Los Angeles. L’information précise la brièveté de la maladie ayant conduit à son décès sans en détailler la nature. Articulée autour de personnages aussi variés que la mère désemparée de Kevin dans Maman, j’ai raté l’avion, la figure comique et acérée de Schitt’s Creek, ou encore des rôles marquants au cinéma, sa carrière a traversé plusieurs décennies et suscité l’admiration d’un large public.

Peu après l’annonce, Macaulay Culkin, âgé de 45 ans, a publié sur Instagram un message rendu public et largement relayé par les médias, dans lequel il interpelle la comédienne comme sa « maman » à l’écran. Il écrit notamment : « Maman. Je pensais que nous avions du temps, je voulais plus. Je voulais m’asseoir à côté de toi sur une chaise, je t’ai entendue. Mais j’avais tellement plus à te dire. Je t’aime. On se reverra plus tard ». La publication était accompagnée de deux photographies : une capture issue du tournage de Maman, j’ai raté l’avion, et une image de leur rencontre en 2023, lors de la cérémonie où Culkin a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, à laquelle Catherine O’Hara avait assisté.

Hommages d’Hollywood et souvenirs partagés

Parmi les personnalités ayant rendu hommage, Michael Keaton a publié un message et une photo en souvenir de leur collaboration et de leur amitié. Il a évoqué leur relation remontant au tournage de Beetlejuice (1988), écrivant : « On remonte à avant le premier Beetlejuice. Elle a été ma femme imaginaire, ma véritable rivale fictive et ma vraie amie dans la vie. Ça fait mal. Bordel, elle va me manquer. Je pense aussi à Beau ». Les deux acteurs avaient partagé l’affiche du film culte réalisé par Tim Burton.

D’autres acteurs ont également exprimé leur peine et rendu hommage à l’actrice. Pedro Pascal, qui a travaillé avec Catherine O’Hara sur la série The Last of Us, a publié un message à sa manière, tandis que Meryl Streep a salué sa capacité à insuffler compassion et lumière à ses personnages. Kevin Nealon a, lui aussi, partagé une pensée émue soulignant l’impact de la comédienne sur ses collègues et sur le public.

La disparition de Catherine O’Hara intervient alors que son œuvre continuera d’être citée et partagée, notamment ses contributions à des comédies populaires et à des séries acclamées par la critique. Les hommages publiés sur les réseaux sociaux ont mis en avant autant sa carrière que les liens personnels tissés avec ses partenaires de tournage.