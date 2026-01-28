Ligue Europa J8 : Claude Puel aborde le match sans enjeu de Nice contre Ludogorets

Après six revers consécutifs en Ligue Europa, l’OGC Nice a signé sa première victoire européenne de la saison la semaine dernière en dominant le club néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1) à domicile ; malgré ce succès, les Azuréens, 33e du classement, se déplacent en Bulgarie jeudi pour affronter le PFC Ludogorets, actuellement 25e et virtuellement éliminé, alors que le champion bulgare ne compte qu’une longueur sur l’actuel dernier possible qualifié pour les barrages, le Celtic Glasgow (24e).

La victoire 3-1 contre Go Ahead Eagles est intervenue après une série de six défaites consécutives de Nice en Ligue Europa. Le club azuréen, également désigné dans l’article source comme les Aiglons ou le GYM, a donc mis fin à cette série négative lors de la réception du club d’Eredivisie.

Pour la suite de la phase de groupes, Nice se rend en Bulgarie pour défier le PFC Ludogorets, le champion en titre du championnat bulgare, une formation classée 25e dans la poule européenne au moment du déplacement niçois.

Le point de vue de Claude Puel avant le déplacement

Présent en conférence de presse mercredi, l’entraîneur niçois Claude Puel a commenté l’adversaire et la situation de son équipe. Il a d’abord souligné le palmarès récent du club bulgare en rappelant que Ludogorets est « champion [de Bulgarie] depuis 2012 », avant d’ajouter que l’équipe « est à un point de se qualifier pour les barrages ». Selon le technicien, cette position au classement implique que ses adversaires « vont donc tout faire pour se qualifier » et que, de ce fait, la rencontre représente « une bonne opposition » pour son équipe.

Malgré l’absence d’enjeu pour Nice au classement — le club étant déjà mathématiquement éliminé de la course aux barrages — Claude Puel a défendu l’importance de la rencontre sur le plan sportif et collectif. Il a qualifié le match de « très important » en raison du statut de coupe d’Europe de la rencontre et de la possibilité qu’il offre de tester et d’évaluer l’ensemble de l’effectif.

Le coach a détaillé les objectifs internes qu’il poursuit par la rotation : donner du temps de jeu à chacun afin de disposer d’un effectif « le plus fourni possible ». Puel a expliqué que de nombreuses échéances sont à prévoir et que le club aura « besoin de joueurs », ce qui passe selon lui par des compositions qui pourront varier d’un match à l’autre.

Enfin, l’entraîneur a mis l’accent sur la nécessité de préserver « une intensité et une qualité de jeu » au fil des matches, en recourant à des variations d’équipes pour maintenir ces critères. Ses déclarations ont été formulées à l’attention des médias lors de la conférence de presse tenue mercredi.