Ligue Europa J8 : Bruno Genesio (LOSC) évoque la réception de Fribourg

Jeudi soir à 21h, le LOSC reçoit le SC Fribourg pour le dernier match de phase de groupes de la Ligue Europa : une rencontre décisive pour les Dogues qui sortent d’une défaite 2-1 à Celta Vigo et cherchent à valider une place en barrages, alors que leur situation en championnat est délicate.

Après trois victoires et quatre défaites cette saison, le club lillois pointe, selon les éléments communiqués, à la 21e place de Ligue 1 et aborde la réception de Fribourg avec l’objectif d’assurer la qualification pour les tours suivants de la compétition européenne. L’entraîneur Bruno Genesio, présent face aux médias mercredi, a rappelé la nature cruciale du rendez-vous et confirmé qu’il serait privé de plusieurs joueurs pour cette confrontation.

Interrogé sur l’enjeu de la rencontre, le technicien français a qualifié la partie de « match couperet » : « C’est-à-dire un match où on est qualifié ou éliminé. Dans la période dans laquelle on est, c’est peut-être une opportunité supplémentaire de montrer notre caractère, nos qualités footballistiques. Il va falloir les afficher et montrer qu’on peut jouer notre football, même si en ce moment, les résultats sont plus difficiles. Je pense que c’est une belle opportunité pour nous de se relancer de manière positive. »

Les observations de Bruno Genesio sur l’adversaire

À propos du SC Fribourg, que le LOSC reçoit jeudi, Bruno Genesio a mis en avant la cohésion et la dynamique du club allemand, actuellement 7e de Bundesliga. Le coach a souligné la constance du club sur la scène européenne : « C’est une équipe sur une dynamique très positive, que ce soit en championnat ou en Europa League. »

Genesio a insisté sur l’absence d’une ou deux individualités dominantes au sein de l’équipe adverse : « On ne peut pas sortir une individualité ou deux. C’est une vraie équipe, qui défend et attaque ensemble. » Il a également pointé la diversité des solutions offensives de Fribourg et leur efficacité sur les phases arrêtées : « Il y a beaucoup de variété dans son jeu, ils sont très performants sur coups de pied arrêtés. »

Sur la performance du club allemand en Ligue Europa cette saison, le LOSC affrontera un adversaire présenté comme invaincu dans la phase de groupe, avec un bilan de cinq victoires et deux nuls, et placé un point derrière le duo de leaders composé de Lyon et d’Aston Villa.

L’ensemble des déclarations de Bruno Genesio a été délivré lors de la conférence de presse de mercredi, dans laquelle il a également rappelé la nécessité pour son équipe d’afficher caractère et qualité de jeu malgré des résultats récents plus difficiles.