Liga: le Barça songe à renvoyer Marcus Rashford à Manchester United après seulement deux mois

Deux mois après son arrivée au Barça, Marcus Rashford pourrait déjà retourner à Manchester United. L’attaquant anglais peine à convaincre et son rendement inquiète en Catalogne.

À peine arrivé, Marcus Rashford pourrait déjà faire ses valises. Selon les informations d’El Nacional, le FC Barcelone envisagerait de mettre un terme prématuré au prêt de l’attaquant anglais, signé en juillet dernier pour une saison en provenance de Manchester United.

L’international de 27 ans, écarté du groupe professionnel mancunien aux côtés de Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony et Tyrell Malacia, peine à s’imposer en Catalogne. Ses débuts sous le maillot blaugrana n’ont pas convaincu la direction sportive, qui s’inquiète de ses performances et de son adaptation.

Rashford a disputé ses trois premiers matchs de Liga cet été. Le 23 août, face à Levante, il a même été remplacé à la pause alors que le Barça était mené 2-0, avant que les Catalans ne renversent la rencontre pour s’imposer 3-2. Moins de deux mois après son arrivée, le doute s’installe déjà quant à son avenir au Camp Nou