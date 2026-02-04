Leslie : après son duo avec Amine, elle a fondé une famille avec Kore

Le 4 février 2026, Leslie fête ses 41 ans : une date qui invite à revenir sur le parcours de la chanteuse devenue icône R’n’B des années 2000 et sur sa place actuelle aux côtés de Kore, producteur majeur du paysage urbain francophone. De ses premiers succès télévisés à son rôle de directrice artistique, Leslie reste présente dans la mémoire collective et dans les projets contemporains liés au cinquième volet de Raï N’B Fever.

Révélée au début des années 2000 après son passage dans Graines de star, Leslie a enchaîné les tubes comme Le bon choix, Je suis et je resterai et surtout Sobri, duo devenu hymne intergénérationnel avec Amine. Ce titre, mêlant R’n’B et influences orientales, a contribué à définir le son d’une époque et à établir la chanteuse comme figure emblématique du métissage musical qui a caractérisé les années 2000.

Après une carrière intense sur le devant de la scène, Leslie a ralenti sa visibilité médiatique pour se consacrer à sa vie familiale. Le couple formé avec Kore — de son vrai nom Djamel Fezari — protège sa vie privée et élève deux enfants. Malgré ce retrait relatif, la musique demeure au cœur de leurs activités professionnelles et artistiques.

Kore, la saga Raï N’B Fever et la transition vers la création en coulisses

Djamel Fezari, connu sous le nom de Kore, est présenté comme l’un des artisans du son urbain francophone depuis plus de vingt ans. Producteur, DJ et découvreur de talents, il est à l’origine de la saga Raï N’B Fever, projet qui a cherché à fusionner raï, hip‑hop et pop et qui a marqué les scènes des années 2000. Le cinquième volet de cette série a donné lieu à une série d’événements rassemblant artistes de plusieurs générations.

Début 2025, Kore a organisé une soirée à l’Olympia regroupant des artistes tels que DJ Snake, Hamza, Lacrim, Alonzo, ElGrande Toto, Leslie, Sinik, le 113 et l’Orchestre National de Barbès, en parallèle de la sortie de Raï N’B Fever 5. Le projet a également été porté sur la scène de l’Accor Arena à Paris en juillet 2025, réunissant des noms du rap, du R’n’B et de la scène urbaine actuelle.

Interrogé par Le Parisien, Kore a expliqué ne pas avoir initialement prévu de relancer la série mais avoir estimé que le premier album allait fêter ses 20 ans, ce qui a motivé son retour. Il a évoqué ses deux fils, âgés de 7 et 9 ans, qui commencent à comprendre « ce que font papa et maman », et a parlé d’un « devoir de mémoire collectif » et d’un désir de transmettre cet héritage musical aux nouvelles générations.

Dans cette dynamique, Leslie occupe une place active derrière les coulisses : elle est aujourd’hui directrice artistique au sein du label fondé par Kore, accompagnant de jeunes talents, travaillant sur les textes, les univers et les voix. Son retour ponctuel sur scène, notamment pour reprendre Sobri à l’Olympia avec Amine, a été perçu comme la continuité d’un parcours qui mêle présence scénique et engagement créatif en studio.

Leslie, à 41 ans, poursuit ses activités artistiques tout en privilégiant une vie privée protégée au sein du couple qu’elle forme avec Kore.