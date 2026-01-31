L’ES Tunis signe Moez Haj Ali

L’Espérance Sportive de Tunis a officialisé le transfert du milieu de terrain Moez Haj Ali, en provenance de l’US Monastir. Âgé de 26 ans, le joueur a signé un contrat de trois saisons et demie qui le lie au club jusqu’au mois de juin 2029, la transaction ayant été finalisée après la conclusion récente des formalités administratives et sportives.

Au cours de la saison 2025-2026, Moez Haj Ali a disputé au moins six rencontres de Ligue 1 sous les couleurs de l’US Monastir, participant activement au jeu de son équipe, selon les éléments communiqués. Sa présence sur le terrain lors de ces rencontres a été retenue comme un élément marquant de son passage récent en championnat tunisien.

Le profil du joueur, qualifié d’« international expérimenté » dans la communication du club acquéreur, repose en partie sur son vécu dans le championnat national, expérience qui lui confère une connaissance directe des exigences et du niveau de la compétition domestique.

Modalités du transfert et objectifs sportifs

Le contrat signé avec l’Espérance court jusqu’en juin 2029, soit une durée de trois saisons et demie, selon l’annonce officielle. Le transfert a été rendu effectif après l’achèvement de l’ensemble des procédures administratives et sportives nécessaires, indiquant que les validations requises ont été obtenues par les parties prenantes.

Le club de la capitale sportive tunisienne a présenté cette signature comme un renforcement de son entrejeu. L’arrivée de Moez Haj Ali doit venir compléter l’effectif au milieu du terrain et offrir des options supplémentaires à l’encadrement technique dans la gestion des compositions et des systèmes de jeu.

En précisant le profil du joueur comme étant international et expérimenté, le club met en avant une composante d’expérience destinée à s’ajouter aux ressources existantes au sein de l’équipe, sans toutefois détailler le nombre de sélections ou d’apparitions internationales dans le communiqué repris.

L’Espérance de Tunis, qui figure actuellement à la deuxième place du championnat tunisien, intègre ce recrutement dans le cadre de son projet sportif. Le club évoque la contribution attendue du nouveau milieu pour soutenir l’équipe dans ses objectifs et pour assurer une continuité du projet mis en place pour les saisons à venir.

Les informations publiées indiquent que toutes les démarches réglementaires ayant accompagné le recrutement ont été menées à terme et que le joueur est désormais engagé contractuellement avec l’Espérance de Tunis jusqu’à la date indiquée, renforçant ainsi l’effectif du club pour la période couverte par son contrat.