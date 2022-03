Les sanctions économiques contre le Mali, suspendues par la Cour de l’UEMOA

La cour de justice de l’UEMOA a décidé de la suspension des sanctions économiques prises contre le Mali dans le cadre des sanctions conjointes avec la CEDEAO en janvier dernier.

Selon les informations rapportées par le bâtonnier Moustapha Cissé, un des avocats de l’Etat malien, cité par le journaliste de RFI, Serge Daniel, la Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a décidé de suspendre l’exécution des sanctions économiques contre le Mali et d’accorder un sursis au pays.

Le Mali a été durement sanctionné en Janvier dernier alors que les autorités de la transition ont décidé de ne pas organiser des élections en février car, selon elles, ce délai était trop court pour rétablir la sécurité dans le pays en proie à une insurrection terroriste. Lors d’un sommet conjoint, la CEDEAO et l’UEMOA ont lourdement sanctionné le pays et ses dirigeants dans le but de l’isoler et de presser Goita et son équipe à quitter le pouvoir.

La fermeture des frontières des pays membres de la CEDEAO et surtout le gel des avoirs du Mali et l’embargo commercial, sont entre autres les sanctions qui ont été imposé au pays sahélien. Outre le gouvernement malien qui a dénoncé des sanctions illégales, plusieurs africains de différents pays ont apporté leur soutien au Mali et dénoncé un acharnement de la CEDEAO et de l’UEMOA contre un pays qui tentent de se réinventer.

La décision de la Cour vient donc faire entrer le Mali dans ses droits en termes de finances. Elle intervient quelques heures avant un important sommet extraordinaire de la CEDEAO qui sera consacré au Mali et qui devrait, normalement, décidé de la durer de la transition et de la levée des sanctions contre le pays.