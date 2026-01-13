Les États-Unis livrent du matériel militaire au Nigeria

Ce mardi 13 janvier 2025, le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) a annoncé sur son compte X la livraison de « fournitures militaires essentielles » à leurs partenaires nigérians à Abuja, destinées à soutenir les opérations en cours contre les groupes jihadistes.

Selon Jeune Afrique, cette livraison intervient quinze jours après des frappes américaines menées sur le sol nigérian. Le jour de Noël, 16 missiles guidés tirés depuis des drones MQ-9 Reaper ont visé des combattants liés à l’État islamique dans la forêt de Bauni, dans l’État de Sokoto (Nord-Ouest).

Une localisation surprenante pour des observateurs, l’insurrection jihadiste étant principalement concentrée dans le nord-est, mais selon le gouvernement nigérian, les frappes visaient un groupe venu du Sahel.

Pour rappel, le Nigeria fait face depuis 2009 à une insurrection jihadiste dans le nord-est du pays, tandis que des bandes armées, surnommées « bandits », se sont implantées dans le Nord-Ouest et le Centre. Ces opérations américaines interviennent dans un contexte diplomatique tendu : en octobre, l’administration Trump avait dénoncé des persécutions de chrétiens par certains groupes armés nigérians, accusations contestées par Abuja et des analystes indépendants.