Le retour d’Assane Diao à Como encore différé

Assane Diao, ailier sénégalais de Como, restera éloigné des terrains plusieurs semaines encore : touché au biceps fémoral de la cuisse droite, il ne retrouvera pas la compétition avant le mois de mars, a indiqué l’entraîneur Cesc Fàbregas. La blessure, qui l’a privé de la Coupe d’Afrique des Nations, le maintient en phase de convalescence et le club privilégie la prudence pour éviter toute rechute.

La confirmation est intervenue en marge de la 23e journée de Serie A, avant la rencontre entre Como et l’Atalanta. Fàbregas a fourni des informations précises sur le calendrier de reprise : Diao ne sera pas de retour avant mars et devrait réintégrer progressivement l’entraînement collectif dans une vingtaine de jours.

Le joueur a été contraint de déclarer forfait pour la CAN en raison d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, détail médical précisé par le club. Depuis son indisponibilité initiale, il suit un protocole de récupération sous la supervision du staff médical de Como.

Suivi médical et échéances de reprise

Le staff médical et technique de Como adopte une posture prudente vis-à-vis de la guérison d’Assane Diao, refusant de prendre des risques qui pourraient provoquer une rechute. La nature de la lésion du biceps fémoral impose une surveillance et une progression graduée des charges de travail avant toute réintégration complète en match.

Selon les déclarations du coach, la reprise collective dans environ vingt jours représente une étape formelle dans le calendrier établi par le club. Cette phase d’entraînement avec le groupe devra être validée par les équipes médicales avant d’envisager une disponibilité pour les rencontres officielles.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Serie A, Fàbregas a souligné que le retour du joueur n’était pas imminent, répétant que la date effective de reprise en compétition dépendra de l’évolution de sa convalescence. Le club maintient un suivi rapproché de l’état physique du joueur et adapte les séances en conséquence.

En attendant la réintégration aux séances collectives, Assane Diao continue son travail de récupération au sein du dispositif de Como. Le calendrier communiqué par l’encadrement mentionne explicitement un retour progressif à l’entraînement collectif prévu d’ici une vingtaine de jours.