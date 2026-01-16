La suite après la publicité
Le président syrien fait du kurde une langue nationale

Le président syrien Ahmed al-Charaa a publié, vendredi 16 janvier, un décret accordant des droits nationaux aux Kurdes de Syrie, reconnaissant officiellement le kurde comme langue nationale, instituant Nowruz comme jour férié officiel et restituant la nationalité aux Kurdes privés de ce statut à la suite du recensement controversé de 1962. Cette annonce intervient au moment où l’armée syrienne est engagée dans des combats avec les forces kurdes dans le nord du pays, faisant de la question kurde un enjeu politique et sécuritaire central pour Damas.

