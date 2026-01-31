LDC CAF : Merbah détourne Hrimat et maintient le 0-0 (64e)

64′ — Dans le cadre de la rencontre AS FAR – JS Kabylie comptant pour la Ligue des champions de la CAF, la JS Kabylie doit son maintien au score nul (0-0) à une parade déterminante du gardien Mohamed Merbah sur une tentative de Hrimat. L’action intervient immédiatement après une opportunité signée Messaoudi et illustre l’équilibre défensif des deux équipes au retour des vestiaires.

La séquence débute par une action offensive d’AS FAR où Messaoudi se crée une occasion, ouvrant une brèche que le club marocain cherche à exploiter. Sur la possession suivante, Hrimat prend sa chance d’une frappe enroulée, visant le cadre et mettant la pression sur la défense algérienne. La tentative est qualifiée de « belle frappe enroulée » par les observateurs présents, témoignant de la qualité technique de l’exécution.

Face à cette tentative, le gardien de la JS Kabylie, Mohamed Merbah, se projette et réalise une intervention spectaculaire. S’étirant pour gagner quelques centimètres, Merbah détourne le ballon du bout des doigts, empêchant ainsi l’ouverture du score. L’arrêt est réalisé dans le cours du 64e minute et permet au score de rester vierge à ce moment du match.

L’intervention de Merbah et la solidité défensive en seconde période

Cette parade de Merbah est présentée comme décisive dans le déroulé de la seconde période. Elle stoppe net l’initiative offensive d’AS FAR et met en évidence la vigilance du gardien sur une action qui aurait pu faire basculer la rencontre. L’arrêt est intervenu dans un contexte où les deux formations font prévaloir une organisation défensive stricte, limitant les occasions franches.

Après l’intervention, le score demeure 0-0 et la physionomie du match semble marquée par une alternance de possessions sans que l’une ou l’autre des équipes ne parvienne à créer des séquences prolongées de danger. La neutralisation de la tentative de Hrimat souligne la capacité de la JS Kabylie à répondre individuellement aux moments clés et la réactivité de son dernier rempart.

Sur le plan chronologique, l’action est située dans la deuxième moitié de la seconde période, indiquant que la rencontre est toujours ouverte et que les phases défensives tiennent une place prépondérante dans le déroulement du match. L’intervention de Merbah empêche toute modification du tableau d’affichage à la 64e minute et contribue à maintenir l’équilibre entre les deux équipes à cet instant précis.