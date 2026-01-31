LDC CAF : match nul entre AS FAR et JS Kabylie à la 30e minute

AS FAR et la JS Kabylie se sont quittés sur un nul 0-0 lors d’une rencontre marquée par une intensité correcte et un engagement soutenu, mais dépourvue d’occasions franches. Le score vierge reflète une confrontation dominée par la prudence des deux formations, peu encline aux prises de risque offensives malgré une maîtrise relative du ballon côté kabyle.

Le match n’a pas basculé en faveur d’une équipe tant les velléités offensives ont été tenues en échec. Les tentatives de l’AS FAR, portées par quelques incursions dans le camp adverse, n’ont pas trouvé le chemin des filets en raison d’une maladresse récurrente devant le but. De leur côté, les joueurs de la JS Kabylie ont conservé davantage le ballon, sans toutefois se montrer réellement dangereux pour la défense marocaine.

Sur le plan disciplinaire, la rencontre a été relativement propre : peu de fautes à signaler et un respect mutuel apparent entre les protagonistes. L’équilibre du score se traduit aussi par une gestion de l’effort et un marquage attentif, qui ont freiné l’enchaînement d’actions nettes et limitent les phases de jeu à des passages sans frissons offensifs.

Déroulement et observations

Les phases de jeu ont alterné sans que l’une ou l’autre équipe n’impose une domination spectaculaire. L’AS FAR a cherché à créer des brèches par des sorties offensives ponctuelles, mais ces offensives manquaient de précision au dernier geste. La JS Kabylie, quant à elle, a privilégié la conservation du ballon, sans parvenir à transformer cette supériorité de possession en situations dangereuses et concluantes.

La rencontre s’est déroulée sur un rythme mesuré, avec des temps faibles où les deux blocs se sont neutralisés mutuellement. L’absence d’occasions nettes au cours du temps réglementaire explique le score final sans but. Les deux équipes ont fait preuve d’un engagement suffisant pour maintenir l’équilibre du match, mais les attaques n’ont pas réussi à franchir la ligne défensive opposée.

Du côté défensif, chaque formation a su se montrer compacte et disciplinée, ce qui a compliqué la progression des offensives adverses. Cette organisation a limité les espaces et réduit les possibilités de tirs cadrés, confirmant une rencontre plus axée sur le contrôle et la prudence que sur la créativité offensive.

En attaque, la maladresse des attaquants de l’AS FAR a été un facteur répétitif empêchant l’ouverture du score. Cette inefficacité devant le but a fait échouer les incursions les plus prometteuses. Pour la JS Kabylie, la possession ne s’est pas traduite par des opportunités franches, faute d’actions suffisamment tranchantes pour inquiéter durablement l’adversaire.