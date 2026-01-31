LDC CAF : match fermé entre AS FAR et JS Kabylie (20e)

Après vingt minutes de jeu entre l’AS FAR et la JS Kabylie, le bilan reste vierge : score de 0-0, aucune occasion de but répertoriée et un tempo bas, les deux équipes se neutralisant principalement au milieu du terrain.

Durant ce premier quart d’heure, les deux formations ont opté pour une approche prudente. Le jeu se déroule surtout dans l’entrejeu, sans que l’une ou l’autre ne parvienne à se créer une situation offensive susceptible de menacer le but adverse.

Le rythme de la rencontre est resté limité jusqu’à présent. Les séquences se succèdent sans accélération significative et les tentatives de percussion vers les zones offensives n’ont pas abouti à des opportunités franches.

Déroulement des vingt premières minutes

Les échanges se concentraient majoritairement au milieu de terrain, avec une circulation de balle qui n’a pas encore donné lieu à des actions dangereuses. Les duels disputés dans cette zone n’ont pas permis de déséquilibrer la structure défensive des deux équipes.

Ni AS FAR ni JS Kabylie n’ont converti leurs possessions en phases de finition. Les séquences offensives, lorsque présentes, se sont soldées par des relances ou des pertes de balle avant d’atteindre la zone de vérité.

La faible intensité constatée se traduit par une absence d’occasions nettes. Aucune frappe cadrée ni action conclue dans la surface n’a été enregistrée durant ces vingt premières minutes.

Sur le plan du score, la logique de la période s’impose : 0-0. Aucun changement n’a été opéré au tableau d’affichage et la rencontre reste indécise à ce stade du match.

Les premiers vingt minutes n’ont donc pas permis de dégager de tendance claire quant à l’issue de la partie. Le déroulé factuel signale une entrée en matière plutôt calme, avec un contrôle du jeu centré sur le milieu et sans occasions majeures.

Le constat chiffré de cette phase est simple : après vingt minutes, aucune occasion de but, rythme faible, jeu concentré au milieu et score nul et vierge.